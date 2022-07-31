Пожар на площади 600 "квадратов" произошел в административном здании в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кровля административного здания загорелась на площади 600 квадратных метров на западе Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве пояснили, что сообщение о пожаре поступило по адресу: улица Щорса, владение 5Б. В 3:56 пожар был локализован.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.



Ранее сообщалось, что пожар произошел в ресторане на улице Генерала Белова в Москве. Уточнялось, что горела крыша двухэтажного здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Данных о пострадавших нет.