Пожар в ресторане на юге Москвы потушен

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарные ликвидировали возгорание в ресторане на улице Генерала Белова в Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Данных о пострадавших нет.

В свою очередь, в Дептрансе сообщили, что движение в сторону Борисовского проезда из-за произошедшего пожара полностью перекрыто.

"Организовано движение по одной полосе в каждом направлении", – уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ресторане на улице Генерала Белова в Москве.

Уточнялось, что горела крыша двухэтажного здания.

