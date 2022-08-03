Опубликовано видео первых минут пожара на складе Ozon в Истре

Видео: Москва 24

В Сети появилось первое видео с места пожара на складе компании Ozon в Истре.

На кадрах с места событий видно возгорание. Человек, снимавший начало пожара, предположил, что в районе места распространения огня могли оставаться сотрудники склада.

Видео: телеграм-канал SHOT

Пресс-служба Ozon ранее сообщила о пожаре в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

В компании подтвердили полную эвакуацию людей из горящего помещения. Согласно информации МЧС, здание самостоятельно покинули более тысячи человек.