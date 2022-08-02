Пожар произошел в выселенном здании на востоке Москвы – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На востоке Москвы загорелось выселенное здание, началось обрушение. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Уточняется, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

"В 1-м Иртышском проезде, в доме 6 произошел пожар в выселенном здании. <...> В результате пожара одноэтажная часть здания полностью обрушилась, внутри могут быть газовые баллоны", – говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, предварительно, общая площадь здания составляет 6 тысяч квадратных метров, оно разноуровневое и железобетонное. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы загорелась кровля административного здания. Пожар был оперативно локализован. Сведений о пострадавших не поступало.