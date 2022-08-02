Пожар в неэксплуатируемом здании на востоке Москвы ликвидирован

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Пожар в неэксплуатируемом здании на востоке Москвы полностью потушен, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Возгорание произошло в ночь на вторник, 2 августа. Общая площадь составила 900 квадратных метров. 600 квадратных метров было охвачено огнем в частично разрушенном здании. Также на площади 300 квадратных метров горел мусор на улице.

"Принятыми мерами в 02:04 пожар локализован. В 05:22 – ликвидация открытого горения. В 05:47 – пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы загорелась кровля административного здания. Пожар был оперативно локализован. Обошлось без пострадавших.