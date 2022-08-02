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Пожар в неэксплуатируемом здании на востоке Москвы локализован, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"В 01:01 <...> поступило сообщение о пожаре по адресу: ВАО, 1-й Иртышский проезд, дом 3, строение 19, где происходит возгорание в одноэтажном неэксплуатируемом здании. <...> Принятыми мерами в 02:04 пожар локализован", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в результате пожара одноэтажная часть здания полностью обрушилась.

До этого на западе Москвы загорелась кровля административного здания. Пожар был оперативно локализован. Обошлось без пострадавших.