Власти США игнорируют лесные пожары на Гавайях – экономист

Фото: телеграм-канал "Топор 18+"

Американские власти игнорируют природные пожары на Гавайях. Об этом сообщил эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур в эфире телеканала Fox News.

Экономический эксперт назвал такое поведение Вашингтона "эпидемией безумия".

"Мауи умоляли о деньгах! И власти ничего не делали", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на фоне просьб жителей гавайского острова Мауи о помощи американские власти продолжали инвестировать деньги в зеленую энергетику.

По предварительным данным, в результате пожаров на Гавайях погибли 106 человек. Однако член Законодательного собрания американского штата Гавайи Эль Кокран, отмечает, что итоговое число погибших может достигнуть "как минимум нескольких сотен человек".

Президент США намеревался посетить Гавайи, чтобы на месте ознакомиться с последствиями лесных пожаров. Однако визит до сих пор не состоялся. Одновременно с этим конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила президента США в поддержке Украины, а не пострадавших на Гавайях.