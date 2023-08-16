Байден и его жена могут посетить охваченные пожарами Гавайи 21 августа

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Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден планируют 21 августа отправиться на Гавайи, где встретятся с работниками спасательных служб и выжившими в результате охвативших штат природных пожаров, сообщает РИА Новости.

На острое Мауи американского лидера с супругой встретят представители руководства штата и местных общин, чтобы они ознакомились с последствиями лесных пожаров, а также чтобы обсудить с ними шаги в контексте восстановления штата.

В Белом доме заявили, что Байден продолжает принимать меры по реагированию на стихийное бедствие, следуя взятому на себя обязательству предоставить Гавайям любую необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что количество погибших из-за лесных возгораний на гавайском острове Мауи возросло до 106 человек. Губернатор Гавайев Джош Грин сообщил о том, что количество пострадавших и погибших от пожаров, возможно, будет увеличиваться с каждым днем. Число тех, кто пропал без вести, пока остается неизвестным.

Член Законодательного собрания американского штата Гавайи Эль Кокран сообщила, что итоговое число погибших может достигнуть "как минимум нескольких сотен человек". Несовершеннолетние составляют более четверти населения города Лахайна, пострадавшего от стихии сильнее всего. Это выше среднего показателя для всех США.

По словам местных властей, возгорание стало "самым смертоносным в США за последние 100 лет". Как утверждает Грин, в Лахайне было разрушено около 2,2 тысячи зданий. Ущерб от пожаров на гавайском острове Мауи составил порядка 6 миллиардов долларов.

Природный пожар на Гавайях стал самым смертоносным в США более чем за столетие