Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 93 – СМИ

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Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 93, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что пожар разрушил или уничтожил больше 2,2 тысячи зданий. Кроме того, выжжено порядка 900 гектаров лесных массивов.

В СМИ заявили, что тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и разместились во временных убежищах.

В свою очередь, Папа Римский Франциск призвал молиться о жертвах стихии и пожелал жителям "силы, поддержки и утешения в это трудное время".

Помимо этого, министерство здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов объявило чрезвычайную ситуацию в штате.

Ранее сообщалось, что природные пожары, бушующие в американском штате Гавайи, унесли жизни более 50 человек.

Тогда губернатор штата Джош Грин предположил, что количество смертей может превысить 60. Он напомнил о трагедии 1960 года, когда из-за цунами погиб 61 человек.

Природный пожар на Гавайях стал самым смертоносным в США более чем за столетие