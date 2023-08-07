Три человека погибли при столкновении пожарных вертолетов в Калифорнии

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Два вертолета столкнулись во время тушения пожара в южной части Калифорнии, три человека погибли. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местные пожарные службы.

Один из вертолетов смог приземлиться недалеко от места происшествия, второй потерпел крушение. Все члены экипажа последнего погибли, рассказал местный начальник пожарной охраны Дэвид Фулчер.

По его информации, среди погибших – два пожарных и пилот. Как уточняет телеканал, вертолеты вызвали для тушения лесного пожара недалеко от шоссе Пайплайн-роуд.

Ранее пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея в районе селений Платанистос и Каристос. Его пилоты погибли.

До этого самолет "Антонов" потерпел крушение в аэропорту Порт-Судан. Его экипаж, состоящий из девяти человек, погиб. Причиной крушения стала техническая неисправность.

Самолет разбился в американском штате Нью-Гэмпшир