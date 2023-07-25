Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета погибли

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Пилоты разбившегося в Греции пожарного самолета Canadair CL-215 погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство национальной обороны страны.

"Решением министра национальной обороны Никоса Дендиаса в вооруженных силах объявлен трехдневный траур (с 25 по 27 июля 2023 года. – Прим. ред.) в связи с гибелью при исполнении служебных обязанностей офицеров ВВС летчиков пожарного самолета CL-215, действовавшего на острове Эвбея", – заявили в военном ведомстве Греции.

Ранее греческий телеканал ERT сообщил, что пожарный самолет типа Canadair упал во время тушения пожара на греческом острове Эвбея в районе селений Платанистос и Каристос. В СМИ уточнили, что над местом ЧП летал вертолет, чтобы увидеть произошедшее.

Накануне сообщалось, что число эвакуированных туристов с греческого острова Родос в Эгейском море из-за лесных пожаров достигло 70 тысяч человек. Так, 22 июля аэропорт Греции обслужил 356 рейсов с 50 тысячами пассажиров, а 23 июля – 165 рейсов с 20 тысячами человек.

В свою очередь, экс-глава Минобороны Греции Панос Камменос призвал власти страны попросить у России самолеты для тушения лесных пожаров.

Пожарный самолет упал во время тушения пожара в Греции