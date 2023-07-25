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Лесные пожары охватили три провинции Турции – Анталью, Манису и Кахраманмараш. Турецкие власти предпринимают усилия по их тушению, сообщает РИА Новости.

"Продолжаем бороться с лесными пожарами в районах Каш, Кемер и Ташаыл провинции Анталья, а также в деревне Саруханлы провинции Маниса и Дулкадироглу провинции Кахраманмараш", – сообщает Генеральный департамент лесного хозяйства Турции.

Уточняется, что пожары в Кемере полыхают в опасной близости от отелей, где отдыхают, в том числе, русские туристы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан внимательнее относиться к лесным пожарам и не допускать ни малейших источников огня около лесов. Он отметил, что для тушения пожаров были привлечены 24 самолета, 100 вертолетов, 10 беспилотников и 25 тысяч пожарных.

Россия отправила на помощь Турции два самолета-амфибии МЧС РФ. За последние сутки они смогли совершить 6 сливов, сбросив 54 тонны воды на горящие леса.

Российские спасатели посодействовали в тушении лесных пожаров в Турции