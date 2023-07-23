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23 июля, 15:30

Происшествия

Российские спасатели посодействовали в тушении лесных пожаров в Турции

Российские спасатели посодействовали в тушении лесных пожаров в Турции

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Российские спасатели помогают тушить лесные пожары в Турции. Два самолета-амфибии МЧС РФ работают в районе населенного пункта Чешме.

За последние сутки они смогли совершить 6 сливов, сбросив 54 тонны воды на горящие леса. Как рассказали пилоты, работать приходится в сложных условиях горной местности. При этом в регионе наблюдается жаркая погода, однако специалисты из РФ отмечают, что справляются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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