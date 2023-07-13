Открытое горение ликвидировано в селе Шайдуриха Свердловской области, сообщает МЧС РФ в телеграм-канале

"Огнеборцы МЧС России продолжают работы по проливке, разборке конструкций. С воздуха пожар тушат самолет-амфибия БЕ-200ЧС МЧС России и вертолеты Ми-8 спасательного ведомства и Минобороны", – отметили в ведомстве.

По данным ведомства, авиация МЧС сбросила больше 180 тонн воды для ликвидации огня. В настоящее время разведкой обстановки занимаются БПЛА. Кроме того, психологи МЧС работают с местными жителями.

В тушении пожара задействованы 250 человек и 68 единиц техники.

В среду, 12 июля, пожар в лесном массиве в Невьянском городском округе Свердловской области перекинулся на шесть построек в селе Шайдуриха. В региональном управлении МЧС России предупредили об угрозе распространения огня из-за сухой погоды и сильного ветра.

Позже в лесах округа ввели режим чрезвычайной ситуации до 21 июля. Предварительно установлено, что ЧП произошло на туристической базе, которая располагается в километре от населенного пункта возле озера Аятского.

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, огонь дошел до Шайдурихи по макушкам деревьев.

В четверг, 13 июля, пожарные локализовали возгорание. В МЧС добавили, что специалисты принимают все необходимые меры для скорейшей ликвидации пожара.

В результате пожара погибла одна женщина. Кроме того, медики Невьянской ЦРБ оказали необходимую помощь двум жителям, получившим ожоги.

В региональном управлении СК возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после гибели человека в результате пожара. В ведомстве добавили, что погибшим человеком могла быть местная жительница, которая до этого числилась пропавшей без вести.

Новости регионов: пожар уничтожил 41 здание в свердловском селе Шайдуриха