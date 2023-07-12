Шесть строений охвачены огнем в уральском селе Шайдуриха

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Лесной пожар в Невьянском городском округе Свердловской области затронул шесть строений в селе Шайдуриха, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

В ведомстве предупредили, что есть угроза распространения огня. Этому способствует сухая погода и ветер до 27 метров в секунду.

МЧС наращивает группировку на месте происшествия, туда направили дополнительные силы из Екатеринбурга.

В ночь на 12 июля на улице Сибирский тракт в Екатеринбурге произошло возгорание деревянных поддонов и строительных бытовок на открытой площадке.

Площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров. В МЧС тогда добавили, что тушение огня осложняется прохождением над местом пожара высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), высокой горючей загрузкой и сильным тепловым потоком.