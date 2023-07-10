Родственникам погибших при взрыве на заводе под Самарой могут выплатить до 2 млн рублей

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Родственники погибших и пострадавшие при взрыве на заводе "Промсинтез" смогут получить страховые выплаты в размере до 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба группы "Альфастрахование".

"Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте, <...> иждивенцам, а при их отсутствии – близким родственникам погибших, а также пострадавшим в результате происшествия положены страховые выплаты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что признать случившееся страховым случаем можно будет только после завершения расследования инцидента правоохранительными органами.

Взрыв на предприятии "Промзинтез" под Самарой произошел утром 7 июля. В результате погибли шесть человек, еще двое получили травмы.

По одной из версий, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при выполнении демонтажа трубопровода. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

