18:36Происшествия
Родственникам погибших при взрыве на заводе под Самарой могут выплатить до 2 млн рублей
Фото: promsintez.su
Родственники погибших и пострадавшие при взрыве на заводе "Промсинтез" смогут получить страховые выплаты в размере до 2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба группы "Альфастрахование".
"Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте, <...> иждивенцам, а при их отсутствии – близким родственникам погибших, а также пострадавшим в результате происшествия положены страховые выплаты", – говорится в сообщении.
Отмечается, что признать случившееся страховым случаем можно будет только после завершения расследования инцидента правоохранительными органами.
Взрыв на предприятии "Промзинтез" под Самарой произошел утром 7 июля. В результате погибли шесть человек, еще двое получили травмы.
По одной из версий, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при выполнении демонтажа трубопровода. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Читайте также