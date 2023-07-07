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07 июля, 20:55

Происшествия

Состояние одного из пострадавших при взрыве под Самарой оценивается как крайне тяжелое

Фото: СУ СК России по Самарской области

Один из пострадавших при взрыве на заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области находится в состоянии крайней степени тяжести, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что состояние второго пострадавшего оценивается врачами как средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Взрыв на предприятии "Промзинтез" под Самарой произошел утром 7 июля. В результате погибли шесть человек, еще двое получили травмы.

По одной из версий, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при выполнении демонтажа трубопровода.

В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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