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13:55

Происшествия

Взрыв на заводе "Промсинтез" под Самарой мог произойти из-за нарушения правил безопасности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрыв на заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области мог произойти из-за нарушения техники безопасности во время проведения работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Предварительно установлено, что к взрыву привело нарушение техники безопасности при выполнении демонтажа трубопровода", – сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ для промышленной отрасли привел к гибели шести человек. Еще двое сотрудников предприятия пострадали, получив травмы.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, в свою очередь, назвал причиной пожара остатки взрывчатых веществ в трубах, с которыми работали сотрудники. По его словам, трубы для сварки, предположительно, были не новыми.

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