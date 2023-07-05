Склад с автошинами загорелся в Петербурге на площади 3,5 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь пожара на складе с автомобильными покрышками во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"На открытой территории предприятия происходит горение готовой продукции и автомобильных шин на площади 3 500 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

О пожаре в доме 27 по улице Салова стало известно в 13:01 5 июля, а в 13:56 возгоранию присвоили второй ранг сложности.

Участие в ликвидации пожара принимает 41 человек и 9 единиц техники. На место пожара направили передвижную химико-радиометрическую лабораторию, чтобы определить концентрацию вредных веществ в воздухе.

До этого в Екатеринбурге загорелась крыша одного из пятиэтажных жилых домов на Первомайской улиц. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 300 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.



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