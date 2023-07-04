Пожар в Столешниковом переулке ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в Столешниковом переулке был полностью ликвидирован в 15:41 на площади 100 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Пожар произошел днем 4 июля по адресу Столешников переулок, дом 7, строение 2. По предварительной информации, загорелась кровля нежилого здания.

Отмечалось, что в Совете Федерации прозвучало сообщение о возгорании в соседнем здании. Сенаторов и работников аппарата призывали сохранять спокойствие и продолжать работу.

Ранее спасатели потушили открытое горение в жилой пятиэтажке в Омске. К ликвидации огня привлекли 59 человек и 14 единиц техники. Пострадавших не выявили.

Крыша здания загорелась в Столешниковом переулке в Москве