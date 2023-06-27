Пожар вспыхнул на площади 1,8 тыс "квадратов" в жилом доме в Омске

Фото: МЧС России

Пожар вспыхнул в жилом доме на площади около 1,8 тысячи квадратных метров в Омске. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Возгорание произошло на балконе жилого дома, огонь распространился на кровлю. Пожарными спасены 27 человек, в том числе 8 детей. Самостоятельно эвакуировались 43 человека", – говорится в сообщении.

К ликвидации огня привлекли 59 человек и 14 единиц техники. Пострадавших не выявили. Огонь удалось локализовать в 10:48 по московскому времени, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в городе-эмирате Аджмане не севере ОАЭ сильный пожар охватил высотное жилое здание. Пламя распространилось по всей высотке, которая расположена в популярном жилом комплексе Абраж-Аджман.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание спустя время. Одна сторона высотного здания почти полностью выгорела.