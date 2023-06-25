Пожар в гаражном комплексе ликвидировали в Балашихе

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Пожар в гаражном комплексе в подмосковном городе Балашихе был ликвидирован, его площадь составила 162 квадратных метра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

"Пожар полностью ликвидирован в 20:15. Пострадавших нет", – сообщили в главке.

Ранее сообщалось, что возгорание в гаражном комплексе произошло по адресу: Объездное шоссе, владение 4, информация о произошедшем была получена в 17:59 по московскому времени.

Отмечалось, что огнем были охвачены четыре гаража и пристройка.

До этого СК Москвы возбудил уголовное дело в связи с пожаром, произошедшим на территории мусоросортировочного комплекса на юге столицы. Пожар вспыхнул 22 июня, площадь территории, охваченной огнем, составила 900 квадратных метров.

В 15:43 возгорание было локализовано, 23 июня в 03:10 его удалось полностью ликвидировать.



Пожар произошел на Калужском шоссе