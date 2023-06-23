Пожар на мусоросортировочном комплексе в Москве ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы полностью ликвидировали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по столице.

Возгорание ликвидировали в 03:10, информации о возможных пострадавших не поступало.

Пожар вспыхнул по адресу улица Дорожная, дом 3, корпус 14. Площадь возгорания составляла 900 квадратных метров.

Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара.

Пожар на юге столицы локализовали