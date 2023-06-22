Пожар произошел на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы

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Пожар вспыхнул на мусоросортировочном комплексе в районе Чертаново на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале

Возгорание произошло по адресу улица Дорожная, дом 3, корпус 14. Сейчас происходит тушение пожара.

Как выяснил ТАСС, там горит строительный мусор на площади 150 квадратных метров.

Между тем Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара.

Видео: Москва 24

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