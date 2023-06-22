14:15Происшествия
Пожар произошел на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы
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Ранее сообщалось, что на Митинской улице на северо-западе Москвы воспламенились бытовки. Они расположены рядом с торговым центром "Ковчег". Данных о пострадавших не поступало. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Возгорание произошло по адресу улица Дорожная, дом 3, корпус 14. Сейчас происходит тушение пожара.
Как выяснил ТАСС, там горит строительный мусор на площади 150 квадратных метров.
Между тем Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара.
Ранее сообщалось, что на Митинской улице на северо-западе Москвы воспламенились бытовки. Они расположены рядом с торговым центром "Ковчег". Данных о пострадавших не поступало. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
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