Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Происшествия

Пожар произошел на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы

Видео: Москва 24

Пожар вспыхнул на мусоросортировочном комплексе в районе Чертаново на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем телеграм-канале .

Возгорание произошло по адресу улица Дорожная, дом 3, корпус 14. Сейчас происходит тушение пожара.

Как выяснил ТАСС, там горит строительный мусор на площади 150 квадратных метров.

Между тем Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств и причин пожара.

Видео: Москва 24


Ранее сообщалось, что на Митинской улице на северо-западе Москвы воспламенились бытовки. Они расположены рядом с торговым центром "Ковчег". Данных о пострадавших не поступало. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Читайте также

происшествияпожар
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика