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Пожар около станции метро "Новослободская" в Москве ликвидирован
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возгорание около станции метро "Новослободская" ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Москве.
Площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, как уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на стройке недалеко от станции метро "Новослободская" в Москве произошел пожар, в результате случившегося были спасены шесть человек.
До этого пожарные потушили возгорание в жилом доме на севере Москвы. Один человек пострадал, 16 спасены.
На севере Москвы потушили пожар в многоэтажке
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