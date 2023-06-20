Пожар около станции метро "Новослободская" в Москве ликвидирован

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание около станции метро "Новослободская" ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Москве.

Площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, как уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на стройке недалеко от станции метро "Новослободская" в Москве произошел пожар, в результате случившегося были спасены шесть человек.

До этого пожарные потушили возгорание в жилом доме на севере Москвы. Один человек пострадал, 16 спасены.

На севере Москвы потушили пожар в многоэтажке