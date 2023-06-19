Пожар произошел в крупнейшем парке развлечений Германии

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Крупное возгорание произошло в самом большом парке развлечений в Германии "Европа-парк", пожарные борются с ним. Об этом сообщает Associated Press

По информации СМИ, горит испанская тематическая секция парка и зона "Магический мир алмазов". Информации о пострадавших не поступало, "пламя находится под контролем", отмечается в издании.

Посетители покидают парк в установленном порядке, уточнили в местной полиции.

"Европа-парк" находится в городе Руст, недалеко от границы с Францией. Он считается крупнейшим парком развлечений в стране и вторым по посещаемости в Европе после парижского Диснейленда.

Ранее паром, на борту которого находились 120 человек, загорелся на Филиппинах. С него оперативно эвакуировали 55 членов экипажа и 65 пассажиров.

До этого пожар произошел на рынке "Садовод". По данным очевидцев, он начался на 7-й линии рынка в первом павильоне.

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