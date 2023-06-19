Пожар произошел рядом с метро "Новослободская" в Москве

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На стройке недалеко от станции метро "Новослободская" в Москве произошел пожар, спасены шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На Новосущевской улице, 13, на стройке произошел пожар. Загорелся утеплитель и пенопласт", – сказал собеседник агентства.

По его информации, на месте работают экстренные и пожарные службы, информации о пострадавших не поступало. Перекрытий из-за случившегося нет, заключили в ТАСС.

Ранее пожарные потушили возгорание в жилом доме на севере Москвы. Один человек пострадал, 16 спасены.

До этого огонь вспыхнул на Рязанском проспекте на территории Центрального ремонтно-механического завода на юго-востоке Москвы. Площадь возгорания на крыше административного здания составляла 100 квадратных метров.

Квартира вспыхнула в многоэтажке на улице Софьи Ковалевской