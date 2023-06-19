Следователи завершили расследование дела о пожаре на квесте в Москве

Фото: moscow.sledcom.ru

Столичные следователи завершили расследование уголовного дела, заведенного после того, как шесть человек получили ожоги на квесте в Москве. Информация появилась в телеграм-канале московского СК.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору")", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в отношении третьего организатора квеста заведено отдельное уголовное дело. По нему продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастника.

Как сообщает РИА Новости, в результате происшествия пострадали шесть человек – двое ведущих и четверо несовершеннолетних участников квеста. Одному из потерпевших потребовалась госпитализация.

Происшествие случилось вечером 11 сентября. Актер квеста должен был зажечь газовым баллоном лампу, но поджег и пластик на потолке, который стал плавиться и капать на находящихся в клетке детей. Момент происшествия попал на видео.

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