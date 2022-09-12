Момент взрыва на хоррор-квесте в Москве попал на видео

Момент взрыва на хоррор-квесте в Москве, в результате которого пострадали шесть человек, попал на видео.

На кадрах видно, как актер квеста пытается поджечь лампу газовым баллоном. Он ходит возле клетки, где находились дети.

Инцидент произошел накануне вечером на Новохохловской улице. Актер хоррор-квеста должен был зажечь лампу, но поджег и пластик на потолке, который стал плавиться и капать.

В результате пострадали четверо подростков и два аниматора. Пострадавшие получили ожоги рук. Одного подростка госпитализировали.

По факту происшествия следователями организована проверка, в ходе которой будут опрошены участники мероприятия и сотрудники квеста.

