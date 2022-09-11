В Туве организована проверка после запуска фейерверка, попавшего в людей

11:56
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Прокуратура республики Тыва организовала проверку после попадания запущенного фейерверка в людей в Кызыле, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Вчера, 10 сентября, в период празднования Дня города Кызыла часть залпов, произведенных при проведении салюта, попала в находящихся на территории набережной Енисея граждан, что повлекло причинение вреда их здоровью", – говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, организация "Большой праздник", которая является подрядчиком по муниципальному контракту с департаментом культуры мэрии города, проводила мероприятие по запуску фейерверка.
Уточняется, что по результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме того, процессуальную проверку организовало и следствие, ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.
Ранее сообщалось, что пиротехника взорвалась в жилом доме в Санкт-Петербурге. Из-за этого из здания эвакуировали 66 жильцов. В результате происшествия никто не пострадал.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". По данным следствия, для взрыва был использован фейерверк "Фестивальный шар".
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