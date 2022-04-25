Взрыв прогремел на лестнице в жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Взрыв прогремел в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
ЧП произошло на лестничной клетке между седьмым и восьмым этажами жилой девятиэтажки. Взорвалось неустановленное устройство.
В результате эвакуированы 66 жильцов подъезда. Пострадавших нет.
Ранее взрыв газа произошел в доме 4 в Центральном переулке в подмосковном Ступине. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. В результате происшествия несколько человек погибли.