Взрыв прогремел на лестнице в жилой девятиэтажке в Санкт-Петербурге – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв прогремел в жилом доме в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло на лестничной клетке между седьмым и восьмым этажами жилой девятиэтажки. Взорвалось неустановленное устройство.

В результате эвакуированы 66 жильцов подъезда. Пострадавших нет.

Ранее взрыв газа произошел в доме 4 в Центральном переулке в подмосковном Ступине. Эпицентром стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания. В результате происшествия несколько человек погибли.