Прокуратура организовала проверку из-за взрыва газа в жилом доме в Ступине

07:13
Фото: телеграм-канал "112"
Бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в городском округе Ступино в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
В ведомстве уточнили, что примерно в 05:54 в городском округе Ступино на Центральном переулке, в доме 4, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже пятиэтажного дома с последующим возгоранием.
Уточняется, что на четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей. Также на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже – перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже также выбиты окна.
"В результате взрыва, по предварительной информации, один человек погиб, пострадали пять человек", – сообщили в МЧС.
В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры сообщили, что организована проверка.
"В ходе проверки, проведение которой поручено Ступинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечния безопасности газового оборудования", – говорится в сообщении.
Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место выехал заместитель прокурора области Олег Черсков и Ступинский городской прокурор Михаил Атальянц.
Ранее сообщалось, что трое рабочих получили травмы при хлопке газа на стройке в Ханты-Мансийске. По данным следствия, инцидент случился утром 9 апреля. Хлопок газа произошел в семиэтажном строящемся дома на улице Гагарина.
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