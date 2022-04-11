Прокуратура организовала проверку из-за взрыва газа в жилом доме в Ступине

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Бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в городском округе Ступино в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что примерно в 05:54 в городском округе Ступино на Центральном переулке, в доме 4, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже пятиэтажного дома с последующим возгоранием.

Уточняется, что на четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей. Также на четвертом этаже разрушены внутренние перегородки двух квартир, на третьем этаже – перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже также выбиты окна.

"В результате взрыва, по предварительной информации, один человек погиб, пострадали пять человек", – сообщили в МЧС.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры сообщили, что организована проверка.

"В ходе проверки, проведение которой поручено Ступинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечния безопасности газового оборудования", – говорится в сообщении.

Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на место выехал заместитель прокурора области Олег Черсков и Ступинский городской прокурор Михаил Атальянц.

Ранее сообщалось, что трое рабочих получили травмы при хлопке газа на стройке в Ханты-Мансийске. По данным следствия, инцидент случился утром 9 апреля. Хлопок газа произошел в семиэтажном строящемся дома на улице Гагарина.

