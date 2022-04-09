Трое рабочих пострадали из-за ЧП с газом на стройке в Ханты-Мансийске

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Трое рабочих получили травмы при хлопке газа на стройке в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, инцидент случился утром 9 апреля. Хлопок газа произошел в семиэтажном строящемся дома на улице Гагарина.

В результате пострадали трое рабочих в возрасте от 28 до 32 лет. В момент происшествия они проводили кровельные работы на крыше новостройки. Строители получили термические травмы. Двое рабочих госпитализированы.

"Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассматривается версия нарушения правил использования газового оборудования для разогрева кровельного материала", – сообщили в ведомстве.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковных Люберцах. В результате инцидента пострадал один человек. В "Мособлгазе" причиной случившегося назвали неосторожные действия одного из жильцов.