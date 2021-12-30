Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Взрыв газового баллона привел к пожару в жилом доме в Ялте, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что в результате аварии пострадали два человека, один был эвакуирован.

Позднее в пресс-службе МЧС подтвердили агентству информацию о взрыве.

"По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на площади 40 квадратных метров и обрушением межэтажных деревянных перекрытий", – сказали в МЧС.

Ранее взрыв газового баллона произошел в Дзержинске. Горение за хлопком не последовало, однако обрушились внутренние перегородки кухни и частично – одна из несущих стен.

По информации прокуратуры, в результате инцидента пострадал один человек. Задымление, согласно версии ведомства, стало следствием неосторожного обращения с баллоном.