Прокуратура начала проверку после взрыва газового баллона в доме Дзержинска

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после взрыва газового баллона в живом доме в Дзержинске. Об этом сообщает РИА Новости.

"По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – уточнили в ведомстве.

Взрыв газового баллона произошел на улице 9 Января в Дзержинске в субботу, 25 декабря. Горение за хлопком не последовало, однако обрушились внутренние перегородки кухни и частично одна из несущих стен.

По информации прокуратуры, в результате инцидента пострадал один человек. Задымление, согласно версии ведомства, стало следствием неосторожного обращения с баллоном.

Ранее в декабре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после взрыва газа в жилой многоэтажке в Каспийске. Пострадали обитатели одной из квартир.