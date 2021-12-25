Прокуратура начала проверку после взрыва газового баллона в доме Дзержинска

18:00
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после взрыва газового баллона в живом доме в Дзержинске. Об этом сообщает РИА Новости.
"По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – уточнили в ведомстве.
Взрыв газового баллона произошел на улице 9 Января в Дзержинске в субботу, 25 декабря. Горение за хлопком не последовало, однако обрушились внутренние перегородки кухни и частично одна из несущих стен.
По информации прокуратуры, в результате инцидента пострадал один человек. Задымление, согласно версии ведомства, стало следствием неосторожного обращения с баллоном.
Ранее в декабре Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после взрыва газа в жилой многоэтажке в Каспийске. Пострадали обитатели одной из квартир.
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