СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Каспийске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту взрыва газа в жилой многоэтажке в Каспийске. Об этом сообщается на сайте управления СК по Дагестану.

По данным ведомства, взрыв произошел из-за утечки бытового газа из газопровода в квартире на третьем этаже десятиэтажки, расположенной на Кавказской улице.

"В результате термические ожоги 2–3 степени получили 40-летний собственник квартиры, его 32-летняя супруга и их 10-летняя дочь. Для оказания необходимой медицинской помощи они доставлены в больницу. Дом не поврежден, соседи не пострадали", – говорится в сообщении.

В настоящее время СК выясняет причины и обстоятельства ЧП. Для этого сотрудники проводят изъятие документации у газоснабжающей компании.

"Для установления тяжести причиненного здоровью вреда потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы", – добавили в ведомстве.

Взрыв газа в десятиэтажном жилом доме в Каспийске произошел вечером 22 декабря. В результате происшествия пострадали три человека, их доставили в махачкалинскую больницу. Сообщалось, что был поврежден оконный проем в квартире, где находился эпицентр взрыва. Несущие конструкции здания остались целы, пожара не последовало.