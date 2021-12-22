СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Каспийске

22 декабря, 23:25
Фото: Муса Салгереев/ТАСС
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту взрыва газа в жилой многоэтажке в Каспийске. Об этом сообщается на сайте управления СК по Дагестану.
По данным ведомства, взрыв произошел из-за утечки бытового газа из газопровода в квартире на третьем этаже десятиэтажки, расположенной на Кавказской улице.
"В результате термические ожоги 2–3 степени получили 40-летний собственник квартиры, его 32-летняя супруга и их 10-летняя дочь. Для оказания необходимой медицинской помощи они доставлены в больницу. Дом не поврежден, соседи не пострадали", – говорится в сообщении.
В настоящее время СК выясняет причины и обстоятельства ЧП. Для этого сотрудники проводят изъятие документации у газоснабжающей компании.
"Для установления тяжести причиненного здоровью вреда потерпевших назначены судебно-медицинские экспертизы", – добавили в ведомстве.
Взрыв газа в десятиэтажном жилом доме в Каспийске произошел вечером 22 декабря. В результате происшествия пострадали три человека, их доставили в махачкалинскую больницу. Сообщалось, что был поврежден оконный проем в квартире, где находился эпицентр взрыва. Несущие конструкции здания остались целы, пожара не последовало.
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