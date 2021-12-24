Три человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Якутии

Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Три человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в поселке Светлый в Якутии. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Спасатели прибыли на место через две минуты после поступления сообщения о возгорании. Из здания эвакуировали 26 человек, в том числе четверых детей.

"В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 30 квадратных метров. К сожалению, погибло три человека: женщина 1972 года рождения, мужчина 1966 года рождения, личность третьего погибшего устанавливается", – говорится в сообщении.

Причины пожара сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что при пожаре в селе Верхневилюйск в Якутии погибли двое взрослых, пострадали трое детей. ЧП произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме. Пожарное подразделение прибыло на место спустя три минуты. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.