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Москва 24

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Происшествия

07:54

Более 430 человек эвакуировали из перинатального центра в Краснодаре из-за пожара

происшествия пожар регионы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В перинатальном центре на улице Захарова в Краснодаре произошло возгорание, эвакуированы более 430 человек, в том числе 160 детей. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пожар случился в ночь на пятницу, 10 декабря. В тушении участвовали 82 человека и 22 единицы техники. По данным спасателей, пожарная сигнализация сработала в штатном режиме.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в отделении инфекционной больницы в Кирове. Из здания провели эвакуацию людей. В тушении приняли участие 36 человек и 11 единиц техники.

До этого пожар произошел в больнице в городе Лиски Воронежской области. В результате случившегося погиб один человек. Из здания эвакуировали 31 человека.

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