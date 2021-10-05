Пожар произошел в отделении инфекционной больницы в Кирове

Фото: Главное управление МЧС по Кировской области

Возгорание произошло в отделении инфекционной больницы в Кирове. Об этом информирует сайт регионального главка МЧС.

Пожар произошел в палате корпуса, находящегося по адресу улица Ленина, дом 207. Из здания провели эвакуацию людей.

"Пациенты направлены на дальнейшее лечение в другие лечебные заведения города", – уточнили в МЧС.

В данный момент возгорание полностью ликвидировано. В тушении приняли участие 36 человек и 11 единиц техники.

Ранее возгорание случилось в квартире жилого дома на юге Москвы. Пожар возник в двухкомнатной квартире в здании по адресу Сумской проезд, дом 17, корпус 2.

В результате случившегося погибли мать и двое детей.