Женщина и двое детей погибли при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание случилось в квартире жилого дома на юге столицы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на заявление источника в экстренных службах города.

Известно, что пожар возник в двухкомнатной квартире в здании по адресу Сумской проезд, дом 17, корпус 2.

В результате случившегося пострадали семь человека. Трое из них – женщина и двое детей – позднее скончались в машине скорой помощи.

В то же время из подъезда удалось эвакуировать 30 человек.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Ранее транспортное движение перекрыли по Лесной улице в Москве из-за возгорания в доме.

Сообщалось, что огонь охватил помещение на первом этаже четырехэтажного административного здания. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.