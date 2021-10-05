Женщина и двое детей погибли при пожаре в жилом доме на юге Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возгорание случилось в квартире жилого дома на юге столицы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на заявление источника в экстренных службах города.
Известно, что пожар возник в двухкомнатной квартире в здании по адресу Сумской проезд, дом 17, корпус 2.
В результате случившегося пострадали семь человека. Трое из них – женщина и двое детей – позднее скончались в машине скорой помощи.
В то же время из подъезда удалось эвакуировать 30 человек.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В данный момент возгорание полностью ликвидировано.
Ранее транспортное движение перекрыли по Лесной улице в Москве из-за возгорания в доме.
Сообщалось, что огонь охватил помещение на первом этаже четырехэтажного административного здания. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
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