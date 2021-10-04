Движение перекрыто по Лесной улице в Москве из-за пожара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Транспортное движение перекрыто по Лесной улице в Москве из-за возгорания в доме, задерживаются трамваи нескольких маршрутов. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Уточняется, что проезжая часть в сторону Новослободской улицы перекрыта. Объезд осуществляется по трамвайным путям. Кроме того, водителям рекомендуют объезжать по улицам Бутырский Вал и 1-й Тверской-Ямской.

Также задерживаются трамваи № 7 и 9, изменены и их маршруты: вместо остановки "Тверская Застава" трамваи ходят до метро "Новослободская".

По состоянию на 10:23 пожар был потушен. Горело помещение на первом этаже четырехэтажного административного здания. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, ответили в МЧС.

Ранее движение перекрывали на бульваре Генерала Карбышева из-за возгорания автомобиля. Инцидент произошел в районе дома 2. Его причина не уточнялась. После ликвидации огня движение было восстановлено.

