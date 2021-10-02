Движение на бульваре Генерала Карбышева восстановили после возгорания автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на бульваре Генерала Карбышева восстановили после инцидента с загоревшимся автомобилем, как сообщили в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Автомобиль потушен, движение восстановлено", – объявили в ведомстве.

Инцидент произошел в районе дома 2. Причины возгорания транспортного средства не уточняются.

Инцидент с горящим автомобилем также произошел в ночь с 1 на 2 октября в районе Хорошево-Мневники. Машина на большой скорости столкнулась с ограждением. В Дептрансе уточнили, что водитель транспортного средства погиб.