Движение перекрыли на бульваре Генерала Карбышева из-за возгорания в автомобиле

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На бульваре Генерала Карбышева загорелся автомобиль. Возгорание происходит в районе дома 2, как сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по Бульвару Генерала Карбышева от проспекта Жукова перекрыто. На месте работают оперативные службы", – добавили в ведомстве.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в районе Хорошево-Мневники загорелся автомобиль, столкнувшийся с ограждением. Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 октября. Водитель машины погиб.