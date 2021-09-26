Движение восстановили на МКАД после аварии с загоревшейся машиной

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение удалось восстановить на МКАД в районе развязки с Новорязанским шоссе после случившегося там ДТП. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Движение восстановлено", – подтвердили в Дептрансе.

О пострадавших в результате случившегося не сообщается.

ДТП произошло ранее на внутренней стороне 11 километра МКАД. Там столкнулись два автомобиля, один из них впоследствии загорелся.

Из-за аварии движение было затруднено по двум полосам.