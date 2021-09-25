Каршеринговый автомобиль чуть не улетел в подземный переход

Минувшей ночью в столице произошло сразу несколько ДТП. Так, в центре Москвы каршеринговый автомобиль чуть не улетел в подземный пешеходный переход.

На Московской кольцевой каршеринг влетел на дорожную строительную площадку. Авария случилась у пересечения МКАД с Осташковским шоссе.

На юго-востоке столицы грузовая "Газель" буквально развалилась на части после удара о фонарный столб. Авария случилась в районе Жулебино.

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