Число погибших альпинистов на Эльбрусе возросло до пяти

Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

Число погибших альпинистов, запросивших помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе, возросло до пяти. Такую информацию озвучили в региональном главке МЧС, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о трех погибших альпинистах.

"К сожалению, пять человек были обнаружены без признаков жизни", – заявил начальник главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

По данным МЧС, всего в результате поисково-спасательной операции удалось спасти 14 альпинистов.

"Их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам", – добавили в ведомстве.

Уточняется, что спасатели работали в сложнейших условиях. Операция по спасению осложнялась порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой -20 градусов, пургой и плохой видимостью.

"Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы", – добавили в МЧС.

Группа альпинистов из 19 человек накануне запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

По факту гибели альпинистов Следственный комитет организовал доследственную проверку.