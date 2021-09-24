Число погибших альпинистов на Эльбрусе возросло до пяти

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Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике
Число погибших альпинистов, запросивших помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе, возросло до пяти. Такую информацию озвучили в региональном главке МЧС, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о трех погибших альпинистах.
"К сожалению, пять человек были обнаружены без признаков жизни", – заявил начальник главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.
По данным МЧС, всего в результате поисково-спасательной операции удалось спасти 14 альпинистов.
"Их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам", – добавили в ведомстве.
Уточняется, что спасатели работали в сложнейших условиях. Операция по спасению осложнялась порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой -20 градусов, пургой и плохой видимостью.
"Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы", – добавили в МЧС.
Группа альпинистов из 19 человек накануне запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.
По факту гибели альпинистов Следственный комитет организовал доследственную проверку.
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