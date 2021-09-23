Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до трех – СМИ

Фото: instagram.com/elbrusskii_vpso

Число погибших альпинистов на Эльбрусе увеличилось до трех. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось об одном погибшем альпинисте.

"Троих из группы, пропавшей на Эльбрусе, нашли, они погибли", – подтвердил источник.

Группа из 19 человек запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

По имеющейся информации, в группу входят люди старше 30 лет.

"Они (альпинисты. – Прим. ред.) приехали на восхождение из 11 регионов", – сказал собеседник агентства.

Спасатели продолжают проведение операции по спасению альпинистов. Работы осложняются порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой -20 градусов, пургой и плохой видимостью.