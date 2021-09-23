Погиб один из альпинистов, запросивших помощь на Эльбрусе – МЧС

Фото: instagram.com/elbrusskii_vpso

Погиб один из 19 альпинистов, запросивших помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Группа двигалась по зарегистрированному маршруту, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

"На данный момент спасателями обнаружены четыре человека, к сожалению, из них один без признаков жизни", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, у одного человека травма ноги.

Спасатели продолжают поиски оставшихся людей, работы осложняют порывы ветра до 40 метров в секунду, температура -20 градусов, пурга и плохая видимость.

Ранее спасатели получили по спутниковой системе сигнал SOS от потерявшегося гражданина США, который находился на горе Эльбрус на высоте 4 957 метров. Человека нашли живым.

