В МЧС подтвердили гибель трех альпинистов на Эльбрусе

23 сентября, 23:56 (обновлено 24.09.2021 00:11)
Фото: телеграм-канал "Mash Gor"
В МЧС подтвердили гибель трех альпинистов, запросивших помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Об этом пишет ТАСС.
Как уточнили в ведомстве, еще пять человек удалось спасти.
"Всего данный момент спасателям удалось обнаружить восемь человек, из которых, к сожалению, трое – без признаков жизни", – рассказали в МЧС.
В свою очередь, представители высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС заявили о шестерых спасенных альпинистах.
"По меньшей мере шестеро найдены живыми, остальных ищут", – отметил представитель спасотряда.
Ранее группа из 19 человек запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.
По последним данным, трое альпинистов найдены погибшими.
В данный момент спасатели продолжают проведение операции по спасению альпинистов. Работы осложняются порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой -20 градусов, пургой и плохой видимостью.
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