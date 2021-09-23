В МЧС подтвердили гибель трех альпинистов на Эльбрусе

Фото: телеграм-канал "Mash Gor"

В МЧС подтвердили гибель трех альпинистов, запросивших помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, еще пять человек удалось спасти.

"Всего данный момент спасателям удалось обнаружить восемь человек, из которых, к сожалению, трое – без признаков жизни", – рассказали в МЧС.

В свою очередь, представители высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС заявили о шестерых спасенных альпинистах.

"По меньшей мере шестеро найдены живыми, остальных ищут", – отметил представитель спасотряда.

Ранее группа из 19 человек запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

По последним данным, трое альпинистов найдены погибшими.

В данный момент спасатели продолжают проведение операции по спасению альпинистов. Работы осложняются порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой -20 градусов, пургой и плохой видимостью.