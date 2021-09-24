СК организовал доследственную проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе

Фото: телеграм-канал "Mash Gor"

СК начал проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление представителя СУ Следственного комитета по Кабардино-Балкарской Республике.

"Следователи СУ Следственного комитет России по КБР проводят доследственную проверку по информации о гибели альпинистов при восхождении в составе группы на Эльбрус", – подтвердили в ведомстве.

Ранее группа из 19 человек запросила помощь после ухудшения погодных условий на Эльбрусе. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

В результате случившегося трое альпинистов были найдены погибшими. При этом 14 человек удалось спасти.

В данный момент спасатели продолжают проведение операции по спасению еще двух альпинистов. Работы осложняются порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой -20 градусов, пургой и плохой видимостью.